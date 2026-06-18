Adriana Lastra espera que José Luis Rodríguez Zapatero pueda demostrar su inocencia

Adriana Lastra, en el centro - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, ha dicho este jueves que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no solo es un "referente" para el PSOE, sino para buena parte de la izquierda en España. "Espero que pueda demostrar su inocencia", ha señalado, tras ser preguntada por los periodistas acerca de la situación de Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra'.

"Yo lo dije desde que se conoció la imputación del presidente Zapatero, que nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo de ella", ha señalado Lastra, que confía en la justicia y en la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Preguntada sobre su relación con Zapatero, ha indicado que no va más allá de haber compartido algún mitin, dado que cuando ella estuvo en Madrid él ya no era presidente ni secretario general del PSOE.

En cuanto a si consideraba normal recibir joyas valiosas como regalos, Lastra ha dicho que ella nunca ha sido presidenta, pero que, en cualquier caso, jamás ha recibido regalos de esas características.

Ha recordado que Zapatero pidió hace unos días más tiempo para poder acreditar la trazabilidad de las joyas. "Espero que lo pueda hacer", ha dicho. "De otras personas no lo tengo tan claro, como usted comprenderá", ha indicado en relación a los casos judiciales que afectan al PSOE últimamente.