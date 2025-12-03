Adriana Lastra llama a defender "con uñas y dientes" la democracia frente a quienes la cuestionan

Adriana Lastra - CAPTURA DE YOUTUBE DE DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha hecho este miércoles un llamamiento a defender "con uñas y dientes" la democracia frente a quienes están trabajando para cuestionarla.

Lastra ha participado en una charla coloquio en Oviedo con el título 'La democracia española. Ningún tiempo pasado fue mejor'. Allí ha defendido la democracia y ha hecho un llamamiento a los jóvenes a involucrarse en política, a la que ha calificado como "una actividad honorable".

La representante del Gobierno central ha advertido de que "hay muchas cosas que dañan a la democracia" y ha reconocido que "algunas personas que no son políticos, que vienen a servirse a la política, hacen muchísimo daño".

No obstante, ha puntualizado que "son una minoría" y que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que desarrollan la acción política en Asturias y en España tienen "una vocación de servicio público total y, además, inquebrantable".

Así, Lastra ha animado a los jóvenes a que "cuando vean una injusticia y sientan que tienen que hacer algo, hagan política". "Porque eso es lo que hacemos los políticos, acabar con las injusticias y conseguir que este país sea más libre y más justo cada día", ha explicado.

En la misma charla que Lastra también ha participado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, quien también ha animado a la juventud a hacer política, pero les ha advertido para que "no compren mercancía averiada".

"Hay una cosa que a mí me preocupa y es que podamos estar ante unos nuevos años treinta. Vale que no son igual, porque en los años treinta aquellos que querían acabar con la democracia iban directamente y lo decían", ha apuntado el dirigente socialista asturiano.