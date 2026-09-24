Adriana Lastra (PSOE) tilda de "tragedia social" el desahucio de Maricarmen

Adriana Lastra - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIA

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha calificado como "una tragedia social" el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid, algo que ha considerado "el ejemplo de la voracidad de los de siempre" y ha vinculado con los problemas de especulación inmobiliaria que afectan a las grandes ciudades españolas.

A preguntas de los periodistas en Avilés, Lastra ha destacado que en el caso de Maricarmen le intentaban triplicar el cobro del alquiler y ha subrayado que había quien se ofrecía a pagar ese alquiler "tan altísimo y desmesurado" pero la propiedad no accedió.

Pero además, la delegada ha criticado duramente la postura del PP respecto a las medidas del Gobierno para abordar este tipo de problemáticas, asegurando que los 'populares' ponen "palos en las ruedas" en estos casos porque lo que pretende es "beneficiar a los de siempre". "Lo que quieren es que en Madrid y en otras grandes capitales hagan negocio los de siempre, expulsando a la gente más vulnerable", ha indicado.

Lastra ha recordado que el Ejecutivo intentó dar respuesta a estas situaciones en el mes de julio con un real decreto que, además de solventar situaciones como la de Maricarmen, buscaba también poner a disposición de Casa 47 suelo e inmuebles. "La derecha de la cámara votó en contra", ha criticado Lastra.

La Delegada ha concluido expresando su convicción de que el Gobierno de España volverá a activar medidas para que personas vulnerables no sufran esas situaciones.

ZAPATERO

En el mismo acto en Avilés, Lastra ha sido preguntada por las explicaciones dadas a la Audiencia Nacional por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre el origen de sus joyas. Ha contestado que es una cuestión que está en vía judicial y que es a Zapatero a quien corresponde explicarlo.

Lastra ha reconocido que entiende que se le formule la pregunta por tratarse de un militante del PSOE, pero ha añadido que "no tiene nada que ver con esta etapa de gobierno, no tiene nada que ver con el gobierno actual", distanciando así el asunto de la actual administración.

La delegada del Gobierno ha insistido en que "los demás sí que no lo podemos explicar porque ni lo conocíamos ni lo sabíamos", dejando constancia de que corresponde al propio Zapatero aclarar los detalles de un asunto que se encuentra actualmente en manos de la justicia.