El Aeropuerto de Asturias cierra 2025 con más de 2 millones de pasajeros

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias ha registrado un total de 2.051.342 pasajeros a lo largo de 2025, un 2,9% más que el año anterior, y ha gestionado 15.700 movimientos de aterrizaje y despegue, un 2% más que en 2024, según datos proporcionados por Grupo Aena.

A nivel nacional, los aeropuertos españoles cerraron el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las cifras del año anterior, según los datos publicados este martes por la compañía española.

Este crecimiento se vio impulsado por la operativa en España, donde los aeropuertos de la red nacional gestionaron un total de 321,6 millones de viajeros, un 3,9% más que en 2024.

En términos de actividad operativa, el gestor aeroportuario coordinó más de 3,2 millones de movimientos de aeronaves en todos sus centros, mientras que el volumen de carga transportada alcanzó un hito relevante al superar el millón y medio de toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384,83 millones, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3,27 millones de movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1,53 millones de toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 27,92 millones de pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron 2025 con 321,58 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024; gestionaron 2,69 millones de movimientos de aeronaves, un 4,1% más que en 2024; y transportaron 1,37 millones de toneladas de mercancía, un 7,2% más que el año anterior.

En diciembre de 2025, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 22,44 millones de viajeros (un 3,4% más que en el mismo mes de 2024); se operaron 191.763 movimientos de aeronaves (+1,5%) y se transportaron 123.153 toneladas de mercancía, un 10,9% más que en diciembre de 2024.