El Aeropuerto de Asturias cierra agosto con más de 205.000 pasajeros y un crecimiento del 0,6%

El Aeropuerto de Asturias ha cerrado el mes de agosto con 205.574 pasajeros, un 0,6% más que el mismo mes del año pasado, según ha informado Aena.

El grueso de los usuarios se desplazó en vuelos comerciales, con 205.256. De ellos 156.791 lo hicieron en vuelos nacionales, mientras que 48.465 viajaron hacia o desde destinos internacionales.

Por otro lado, los vuelos operados en agosto en el Aeropuerto de Asturias crecieron un 1,6% respecto al mismo mes de 2024, hasta los 1.513 aterrizajes y despegues. De esas operaciones, 1.444 tuvieron carácter comercial, un 3,7% más que en agosto del año anterior: 1.093 nacionales y 351 internacionales.

DATOS ACUMULADOS

Entre enero y agosto de 2025, el Aeropuerto ha registrado 1.369.129 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,5% con respecto al mismo periodo de 2024. De los 1.365.325 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 1.053.973 lo hicieron con origen o destino nacional (un 1,6% más), mientras que 311.352 correspondieron a tráfico internacional (un 5,5% más).

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los ocho primeros meses del año el Aeropuerto de Asturias atendió un total de 10.485 despegues y aterrizajes (un 0,9% más que en 2024). De esas operaciones, 9.942 tuvieron carácter comercial: 7.553 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+1,1%), mientras que 2.389 fueron conexiones con el extranjero (+3,5%). Aeropuertos Grupo Aena Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil)

han cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.