El Aeropuerto de Asturias registra más de 270.000 pasajeros entre enero y febrero

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró en los dos primeros meses del año más de 270.000 pasajeros, con un total de 270.561 viajeros. La cifra representa un incremento del 3,1% con respecto al mismo periodo de 2025.

e los 269.712 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 215.573 lo hicieron con origen o destino nacional (un 4,1% más), mientras que 54.139 correspondieron a tráfico internacional, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al movimiento de aeronaves, entre enero y febrero operaron en el aeropuerto un total de 2.140 (un 2,1% más que en 2025). De esas operaciones, 2.075 tuvieron carácter comercial, un 3% más que en los dos primeros meses de 2025.

Durante el mes pasado, 131.645 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2025, el mejor mes de febrero de su historia. Los vuelos operados en febrero fueron 1.033, un 1,5% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2025. De esas operaciones, 1.000 tuvieron carácter comercial, un 2% menos que en febrero del año anterior, según ha informado Aena.