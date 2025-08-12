El Aeropuerto de Asturias registra más de un millón de pasajeros entre enero y julio

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias registró 1.163.555 pasajeros entre enero y julio de 2025, un incremento del 2,8% con respecto al mismo periodo de 2024 y lo sitúa como los mejores siete primeros meses de la historia de la infraestructura asturiana.

Según informan desde Aena, de los 1.160.069 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 897.182 lo hicieron con origen o destino nacional (un 1,6% más), mientras que 262.887 correspondieron a tráfico internacional (un 6,9% más).

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los siete primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 8.972 despegues y aterrizajes (un 0,8% más que en 2024). De esas operaciones, 8.498 tuvieron carácter comercial: 6.460 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+0,7%), mientras que 2.038 fueron conexiones con el extranjero (+3,3%).

Durante el mes de julio, 208.648 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 4,8% más que en el mismo mes de 2024. Los vuelos operados en julio fueron 1.577, un 2,9% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2024. De esas operaciones, 1.447 tuvieron carácter comercial, un 4,2% más que en julio del año anterior.