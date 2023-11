La Agencia de Seguridad "aún está en proceso de revisión" de la documentación de Adif para circular por la Variante

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) "aún está en el proceso de revisión de la documentación entregada por ADIF, que requiere un cierto tiempo de análisis antes de emitir la autorización", según indican esta semana a Europa Press desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Con motivo del anuncio de la inauguración de la Variante de Pajares el próximo 29 de noviembre y su puesta en servicio el día 30, desde el Ejecutivo central también señalan que esta infraestructura "está prevista para que circule tanto tráfico de viajeros como de mercancías y en cumplimiento de la normativa europea, se están llevando a cabo los trámites para formalizar la autorización del paso de material móvil de mercancías que no cuente con ERTMS, no habiendo ninguna circunstancia que lleve a pensar que no vayan a poder circular en la fecha prevista para el inicio de los servicios".

Respecto al cierre al tráfico ferroviario de la actual rampa de Pajares, desde el Ministerio se limitan a apuntar que "cualquier decisión sobre las líneas y tramos que conforman la Red Ferroviaria de Interés General debe venir sustentada por un análisis de su rentabilidad económica y social, ligado a su utilidad y funcionalidad dentro de la red".