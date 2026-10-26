La Agencia Sekuens destina 142.000 euros a 15 actuaciones para impulsar la divulgación de la ciencia en Asturias

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OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado, a través de la Agencia Sekuens, ha concedido 142.015 euros en ayudas para financiar este año 15 actuaciones de divulgación y difusión de la ciencia y la cultura científica en Asturias. Las iniciativas aprobadas, que movilizarán más de 458.000 euros, se distribuyen en tres modalidades: organización de congresos, realización de actividades en el marco de la Semana de la Ciencia y otras actuaciones de sensibilización y difusión.

La convocatoria tiene como objetivo acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad y fomentar el interés por la investigación y la innovación, según ha informado el Principado en nota de prensa. Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Universidad de Oviedo y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En la modalidad de organización de congresos se han aprobado siete actuaciones promovidas por la Universidad de Oviedo. Entre ellas, figuran encuentros relacionados con la investigación sobre vegetación, el sistema olfativo, las identidades y escenas musicales, así como el análisis de los paisajes posindustriales y las transiciones en las cuencas mineras de Asturias y España y en Biobío (Chile).

La segunda modalidad financiará cuatro iniciativas vinculadas a la XXVI Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad de Oviedo y propuestas para acercar estas materias a los entornos rurales.

La tercera modalidad reúne cuatro actuaciones orientadas a promover la participación ciudadana. Entre los proyectos aprobados destacan la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras (Night 26), las iniciativas De gira con la ciencia y Ellas cuentan, vinculadas al fomento de las vocaciones científicas y a la visibilidad de las mujeres en este ámbito, y un programa centrado en el estudio y la conservación de los humedales costeros asturianos.

También se apoyará el programa de divulgación científica del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (Incar), que incluye actividades educativas y de sensibilización sobre la descarbonización, la transición energética y los materiales avanzados de carbono, entre otras cuestiones.