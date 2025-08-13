La Agencia Sekuens licita la ampliación del Centro TIC de El Entrego, con un plazo de ejecución de seis meses

Archivo - La ampliación del Centro TIC de El Entrego permitirá contar con el primer ordenador cuántico fabricado en España - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens ha lanzado la licitación para ampliar el Centro TIC de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.727.800 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según la documentación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre.

La inversión se distribuirá en dos anualidades: 634.177 euros este año y 1.093.702 en 2026. Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, el diseño del nuevo edificio se ha adaptado para garantizar la viabilidad del proyecto y cumplir los plazos previstos.

Así, tendrá una superficie construida de 1.284,81 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta, y se ajusta a las condiciones actuales de la parcela, sin afectar a los taludes que la delimitan al norte y al sur.

Según la memoria del proyecto, se trata de un edificio funcional y flexible, con espacios interiores polivalentes que permiten su adaptación a distintas actividades. Esto facilitará que los usuarios finales puedan adecuarlo según sus necesidades para dar prioridad a usos productivos.

La planta baja albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos. Estos espacios serán divisibles y contarán con doble altura, lo que permitirá instalar equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta, se ubicarán las áreas administrativas y un laboratorio.

Esta ampliación dotará de nuevos espacios al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), lo que posibilitará su crecimiento y el desarrollo de proyectos de investigación punteros, como el anunciado recientemente para construir el primer ordenador cuántico íntegramente desarrollado en España.