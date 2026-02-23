Los agentes de Valgrande-Pajares denuncian la ralentización de la telecabina

Archivo - Valgrande Pajares - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios y clubes de esquí de la estación invernal de Valgrande-Pajares, junto con la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central, integrados en la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, han expresado su malestar por lo que califican de "intencionada ralentización" en la velocidad de la telecabina del complejo.

En un comunicado remitido a los medios, los colectivos denuncian que la actual temporada 2025-2026 está generando "desasosiego" entre los usuarios y acusan a la Dirección General de Deportes (DGD) del Principado de "no haber cumplido" los compromisos anunciados al inicio del curso invernal.

Según el texto, el remonte principal funciona a una velocidad inferior a la prevista, lo que duplica el tiempo de trayecto, y se atribuye a la DGD haber justificado la medida por una elongación del cable del sistema. Los firmantes sostienen que esta situación genera "colas" y "malestar" entre los esquiadores.

El comunicado añade que la temporada acumula "cierres injustificados" y que de los 71 días con nieve sólo "45 se han abierto con normalidad", un 60% del total, lo que a su juicio evidencia "deficiencias de gestión". Además, critican también la reducción de velocidad en la telesilla de debutantes del Brañillín.

Las entidades firmantes -concesionarios, clubes y asociaciones locales- reclaman "otra gestión pública posible y necesaria" en los complejos de nieve del Principado y lamentan que la situación esté afectando a la imagen de Pajares como destino deportivo y turístico.