Los agentes de Valgrande-Pajares ven "incompetencia" del Principado ante el retraso de las obras y fallos en remontes

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín y la Asociación de Turismo de la Montaña Central han expresado este lunes su "profunda preocupación" por la gestión de la Dirección General de Deportes respecto a la estación invernal y de montaña de Valgrande-Pajares, a la que acusan de "incompetencia" por el retraso en las obras y los problemas técnicos detectados en los remontes.

En un comunicado conjunto, los colectivos integrados en la denominada 'mesa de la nieve' recuerdan que hace un mes ya alertaron de la ausencia de inicio de los trabajos comprometidos, "unas obras de mínimos" que aún no se han puesto en marcha pese a los compromisos asumidos en julio por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en relación con la fase II del proyecto.

Aseguran que "la temporada está en ciernes" y que será "imposible" ejecutar a tiempo las actuaciones previstas en la pista de fondo de la cota superior, mientras que consideran "muy difícil" avanzar en las obras de accesibilidad a la telecabina y en la renaturalización del entorno. Critican además que, tres años después de la finalización del proyecto, "la telecabina de Pajares sigue sin accesorios adecuados para personas con movilidad reducida".

Los firmantes reclaman a la consejera que "tome decisiones" sobre su equipo "para evitar que el proyecto naufrague", y recuerdan que antes de final de año deben iniciarse trámites imprescindibles para ejecutar la totalidad de la fase II durante 2026.

Asimismo, denuncian que los remontes "no superaron las pruebas de carga" realizadas la semana pasada "por razones no justificadas", entre ellas la ausencia de las perchas del telesquí durante las verificaciones y la "falta de pericia" del personal recientemente incorporado, tras el relevo del personal técnico anterior.

Según los colectivos, en las pruebas estuvieron presentes la directora general de Deportes, Manuela Eleazar, y el jefe de la Sección de Transporte por Cable, Ricardo Jorquera, a quienes consideran responsables de los fallos detectados. Lamentan, además, que parte del nuevo personal "haya disfrutado de vacaciones" pese a las incidencias.

"¿Quién y cuándo va a repetir las pruebas?", se preguntan los agentes, que temen un nuevo incumplimiento de las fechas de apertura de la estación debido a la "mala gestión" del proyecto.