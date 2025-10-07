Agotadas las entradas para el concierto de apertura de Factoría Sound con Hippies and Cowboys

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Factoría Cultural, en Avilés, albergará este sábado 11 de octubre a las 21.00 horas un concierto de 'Hippies and Cowboys', la banda de rock and soul de Nashville. Las entradas están agotadas.

Según ha informado la organización, cada uno de sus conciertos hacer vibrar tanto a los amantes del sonido clásico como a quienes buscan nuevas emociones.

'Hippies and Cowboys' combinan las raíces de otros grupos y solistas muy conocidos. Desde sus primeras grabaciones en estudios históricos hasta sus directos explosivos, la banda se ha consolidado como un referente del revival del 'southern rock'. Su primer disco de estudio completo llegará en otoño de 2025, llevando su energía a un nuevo nivel.