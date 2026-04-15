Agotadas las entradas para el concierto de Rodrigo Cuevas en Murcia el 23 de julio

Archivo - Rodrigo Cuevas en 'La Mar de Músicas' en 2023 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

OVIEDO/CARTAGENA (MURCIA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concierto del artista asturiano Rodrigo Cuevas programado para el próximo 23 de julio en el marco de la 31 edición del festival La Mar de Músicas, en Cartagena, ha colgado el cartel de "no hay billetes" tras agotar todas las plazas disponibles, según ha informado el Ayuntamiento.

Cuevas, que ya visitó el festival en 2023, presenta en esta ocasión una nueva propuesta escénica que fusiona sonidos contemporáneos con el folclore tradicional.

Esta respuesta del público se suma a la rapidez con la que se vendieron los 300 abonos para los escenarios del auditorio Paco Martín y el Castillo Árabe, que se agotaron en unas horas tras su salida al mercado el pasado mes de marzo.

Asimismo, el festival registra un fuerte ritmo de venta para la actuación de Rubén Blades, prevista para la jornada de clausura el 25 de julio. El artista panameño, figura clave de la música latina con más de cinco décadas de trayectoria, ha vendido ya el 70% del aforo de su concierto.

Ante este escenario, la organización mantiene disponibles los últimos 200 abonos para las actuaciones del Patio del CIM a un precio de 80 euros, accesibles a través de la web oficial del certamen, 'lamardemusicas.cartagena.es'.

Bajo el foco especial en Ecuador como país protagonista, la presente edición de La Mar de Músicas propone un viaje sonoro por 16 países de América, África y Europa.

La programación destaca por la presencia de figuras internacionales y nacionales como Sílvia Pérez Cruz, Judeline, María Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Down, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Rubén Blades, Cheik Lô, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo y Niño de Elche junto a Raül Refree.