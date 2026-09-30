Los agredidos en San Mateo ratifican ante el juez que recibieron una "brutal paliza" por motivos ideológicos

Los agredidos en San Mateo, Rubén Rosón y Jorge Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dos miembros de la Asociación Moza Asturies, AMA, Rubén Rosón y Jorge Fernández, que fueron agredidos en las fiestas de San Mateo han prestado declaración ante el juez este martes. Ambos han indicado, antes de dicha declaración, su intención de ratificar en el juzgado "los hechos que ocurrieron cuando un grupo de ultraderecha les propinó una brutal paliza". También han puesto de manifiesto su intención de responder a todas las partes.

Así han vuelto a reiterar que los agresores "vandalizaron la caseta de Asturias Acoge, una caseta de una entidad que presta servicios a inmigrantes, arrancaron una pancarta anti racista, arrancaron un faldón lgtbi" y les lanzaron insultos como "guarros, rojos de mierda, maricones" y proclamas como Arriba España.

Los dos agredidos han recordado que les propinaron una paliza a base de puñetazos, patadas, patadas en la cabeza que dejó, incluso a uno de ellos, Jorge Fernández, inconsciente unos momentos.

"Entendemos que esto no puede volver a suceder, que no es una anécdota. A lo largo de estas semanas hemos conocido otras agresiones de ultraderecha, así que consideramos que esto es un problema social", ha dicho Rosón.

Jorge Fernández ha incidido en que consideran que este proceso también tiene que servir, y confiamos en que así sea, para demostrar que la justicia es igual para todos.

"Frente a lo que dijeron los abogados de la defensa de que eran jóvenes de buena familia y que no tenían problemas sociales ni nada de eso, entendemos que este proceso judicial tiene que servir para demostrar que independientemente de con quién juega el golf el padre de cada uno o de las relaciones que tenga el Ayuntamiento de Oviedo, La justicia se aplica igual para todos", ha dicho.

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE OVIEDO

Además Rubén Rosón ha indicado que llevan esperando desde el primer día que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y el Partido Popular se pronuncie públicamente y no a través de un comunicado leído, para rechazar y condenar la violencia y que les reciba.

"Tenemos solicitada una reunión de hace desde hace más de dos semanas con el alcalde de la capital de Asturias y con el Partido Popular y todavía a día de hoy no se ha puesto en contacto con nosotros nadie, ni del PP ni de la alcaldía", ha indicado Rosón.

Y es que ambos agredidos consideran que es necesario abordar "como frenar la violencia de la ultraderecha en las calles de Oviedo, y de todo el país. "Esperemos que no tenga que llegar. Una posible condena en el juicio para que se reúna con nosotros", ha añadido.