Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua el miércoles de 9:00 a 14.00

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Avilés llevará a cabo un corte en el suministro de agua el próximo miércoles, día 20 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas. La interrupción del servicio afectará a 294 abonados o contratos, entre los que se incluyen usuarios domésticos, industriales y comerciales.

En concreto, las calles afectadas son las siguientes: Leopoldo Alas Clarín, Grandiella, Calleja de la Viuda, Piqueros (Arriba y Abajo), María de Maeztu, La Magdalena, Ería de Corros y Los Molinos.

Este corte de abastecimiento es necesario para poder realizar tareas de mantenimiento en la red. Se recomienda a la ciudadanía revisar que no queda abierto ningún grifo durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona.