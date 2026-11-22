La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, junto a la presidenta de Vox Asturias y número 2 al Congreso por Asturias, Carolina López - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, ha defendido este domingo en Grado la aplicación de la prioridad nacional, la desregulación y la remigración como tres medidas que buscan "cambiar el rumbo" de España y Asturias y contribuir a que los asturianos que se han ido por falta de oportunidades, puedan regresar.

Según ha indicado en unas declaraciones a los medios durante su estancia en Grado, García ha explicado que el primer eje de su formación para las elecciones generales del 29 de noviembre pasa por establecer la "prioridad nacional" para que los asturianos y el resto de españoles sean los primeros en acceder a las ayudas públicas y a la vivienda social.

En segundo lugar, la dirigente de Vox ha abogado por la desregulación frente a lo que ha calificado como "impuestos abusivos" y una burocracia que, a su juicio, "está asfixiando" a los autónomos, agricultores y ganaderos de Asturias y España.

Como tercera medida, ha planteado la "remigración" para que "todo ilegal" salga de España, así como "todo aquel que venga a delinquir o a vivir" de las ayudas públicas. La dirigente de Vox ha vinculado este concepto con el retorno de los asturianos que se han marchado de la región por falta de oportunidades.

Finalmente, García ha reivindicado el papel histórico e industrial de Asturias, a la que ha definido como "la cuna de España", y ha reclamado un futuro que permita a los hijos de los asturianos "volver y prosperar en su tierra".