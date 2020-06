El alcalde descarta la peatonalización total de la Avenida de Galicia

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha descartado este lunes la peatonalización total de la avenida de Galicia. "No me gusta hablar de lo que realmente no es definitivo, hay ideas y haremos algo allí, ahora que casi rotundamente que la peatonalización total no", ha manifestado Canteli.

Canteli, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, atendieron a los medios de comunicación a la confluencia de las calles Rosal y Santa Susana. Lo ha hecho tras la peatonalización desde este lunes de la calle el Rosal y la calle Quintana.

El regidor ha indicado que esperan que los cambios puestos marcha para mejorar la movilidad se vayan consolidando. En este sentido ha indicado que la respuesta a las peatonalizaciones llevadas a cabo hasta ahora ha sido "muy buena".

"Siempre hay alguien a quien no le gusta pero una gran mayoría aplaude la decisión que tomamos. Parece que todo el mundo está contento, si vas por la calle Fruela los hosteleros aplauden la medida", ha manifestado el alcalde, que ha insistido en que "si las cosas funcionan se harán definitivas".

Sobre la vuelta a la normalidad y el balance de estos meses, el regidor ha indicado que el comportamiento de los ovetenses ha sido ejemplar y ha indicado que espera que sigan en la misma línea. En este sentido ha indicado que hay que apelar a la responsabilidad: usar mascarillas, evitar los grupos y salir juntos adelante.

"Esto no ha terminado todavía", ha manifestado el alcalde que ha afirmado que "espera que Oviedo tenga muchos visitantes con esa misma disciplina".