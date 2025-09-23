El Alcalde destaca la importancia de Intocast para la economía local

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado este martes las instalaciones de Intocast en Lugones, acompañado de los directores de la compañía, Marcel Mix y Raquel Rodríguez.

La empresa, perteneciente al grupo alemán Intocast AG, se dedica a la fabricación de material refractario, cuenta con 73 empleados y alcanzó el año pasado un volumen de negocio de 28 millones de euros.

Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de Intocast para la economía local. "Conozco la casa y es un referente en Lugones: la historia de esta factoría es también la historia de nuestro municipio. Llevan aquí desde 1957 y son una de las compañías que han contribuido al crecimiento de Lugones, junto a otras empresas históricas de la zona", señaló.

Asimismo, el alcalde subrayó el compromiso del Ayuntamiento con la actividad industrial y el empleo: "Me han trasladado un problema relacionado con un arancel de la Unión Europea, que afecta a la materia prima que necesitan para su producción. Aunque es un asunto que queda lejos del Ayuntamiento, voy a trasladarlo a nuestro diputado en Asturias, Jonás Fernández, para que analice la situación y explore las opciones disponibles. Es un tema importante para la actividad de la compañía en Siero", indicó Ángel García.