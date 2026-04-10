Alcalde de Oviedo dice que "alguien tiene que ser responsable" de las cinco muertes del accidente en la mina de Cerredo

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha afirmado este viernes que "alguien tiene que ser responsable" de las cinco muertes del accidente en la mina de Cerredo (Degaña), ocurrido hace poco más de un año.

Después de que se diera a conocer el informe de la Inspección General de Servicios sobre el caso Cerredo, el regidor de la capital asturiana ha señalado que "son cinco personas fallecidas" en una mina en la que se cometieron "ilegalidades" y se estaba "sacando dinero de ella" a pesar de que se suponía que estaba cerrada. A la luz de los últimos datos, ha señalado Canteli, "se sabía perfectamente" que se estaba sacando carbón de manera ilegal y por tanto "alguien tiene que ser responsable".

El alcalde ha respondido así ante las preguntas de los periodistas sobre este asunto, después de que el Ayuntamiento de Gijón exigiese ayer el cese inmediato de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y exconsejera de Industria, Nieves Roqueñí, por este asunto.

El informe de la Inspección General, conocido este lunes, señalaba que la Autoridad Minera utilizó los Proyectos de Investigación Complementaria como "vía para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del 'Plan de cierre de la minería no competitiva en España', que exige la devolución de las ayudas estatales percibidas como requisito ineludible para otorgar cualquier autorización de explotación en minas sometidas a procesos de cierre".