El Ayuntamiento de Gijón exige el cese inmediato de Nieves Roqueñí como presidenta de El Musel tras el informe 'Cerredo'

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha exigido este jueves al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el cese inmediato de la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí, una vez conocido el informe sobre el accidente minero de Cerredo.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha mostrado la "enorme preocupación" del Ayuntamiento ante toda la información que se está haciendo pública sobre el informe elaborado por los técnicos con respecto al citado accidente y, en concreto, la implicación que tiene Roqueñí en todos ellos, según el edil de Foro, quien ha recalcado que la Autoridad Portuaria es una institución "clave" para el futuro de Gijón.

Para él, este informe evidencia y "pone negro sobre blanco la absoluta incompetencia de la señora Nieves Roqueñí y una irresponsabilidad, si tenemos en cuenta, además, que ella se supone que es experta en esta materia, en minas, se acerca, peligrosamente, a una gestión que podría denominarse corrupta y que cuesta vidas humanas".

Martínez Salvador, en esta misma línea, ha recordado que a Roqueñí, siendo consejera, "se le quemó" una planta de Cogersa, sin que esta tuviera seguro.

A esto ha sumado que cuando era consejera, tenía familiares con actividades económicas relacionadas directamente con los asuntos competencia de su Consejería y que, por tanto, gestionaba.

Más aún, ha remarcado que ahora se sabe, gracias a este informe, que permitió el "desmantelamiento total" de un servicio que tenía que velar precisamente porque no ocurrieran accidentes, como el que ahora se está estudiando y que ha costado la vida de cinco personas.

Un desmantelamiento, a mayores, según el concejal, que ha permitido que tanto la citada Consejería como la Dirección General de Minas, dependiente de la primera, "hicieran y deshicieran a su antojo".

Al tiempo, ha recriminado al presidente asturiano que no haya pedido "perdón" y que no haya comparecido en el Parlamento asturiano sobre este asunto. A su juicio, Barbón debería, aparte de estas dos cosas, someter a su Gobierno a una cuestión de confianza.

En clave local, el portavoz del Ayuntamiento ha llamado la atención sobre que Barbón, "para quitarse de encima" a Roqueñí, la puso al frente de la Autoridad Portuaria gijonesa, "con un único objetivo, el de entorpecer a Gijón".

Sobre ello, ha sostenido que es "público y notorio" que desde la llegada de esta a El Musel se ha dedicado a "entorpecer e intentar paralizar" un proyecto clave para el futuro de Gijón, como es el desarrollo de Naval Azul, según el edil.

Incluso la ha acusado de intentar "estafar", a cuenta de la franja litoral de Naval, al Ayuntamiento, aunque "la determinación de la alcaldesa y la tenacidad y la profesionalidad de los técnicos municipales lograron evitar", ha sostenido.

De ahí que exijan el cese de Roqueñí. "Es inadmisible que una persona protagonista constante en la catástrofe y cuya responsabilidad en la mayor tragedia minera de los últimos años está ya sobradamente probada, continúe ni un minuto más al frente de una institución clave para esta ciudad y en cuyo desarrollo Gijón se juega buena parte de su futuro industrial".