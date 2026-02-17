El alcalde de Oviedo garantiza espacio para la Agencia de Salud Pública a la espera de la ubicación definitiva

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a la entrada a la Catedral de Oviedo. - Europa Press - Archivo
OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento reservará el espacio destinado a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) hasta que se conozca la ubicación definitiva, decisión que el Gobierno ha retrasado hasta el 18 de agosto.
En unas declaraciones a los medios tras conocer que el Gobierno de España ha determinado posponer la decisión, Canteli ha asegurado que "firma" esta fecha si en agosto gana Oviedo a las otras siete candidaturas presentadas.
"Que venga a Oviedo es muy importante para nosotros", ha enfatizado el alcalde, instando al Principado a "presionar todo lo posible" en el Gobierno de España para que la Agencia sea una realidad en la capital asturiana. Al presidente Adrián Barbón le ha pedido que "eche el resto" para que se confirme que la sede llegue a Asturias.
El Gobierno de España comunicó este martes que, debido al número de candidaturas --ocho-- y a que "requieren de obras de calado o adecuaciones técnicas" se necesita una "valoración más detallada" que obliga a ampliar el plazo para la determinación de la sede física hasta el 18 de agosto. Hasta entonces, la AESP podrá operar desde la sede del Ministerio de Sanidad.