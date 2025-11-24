El alcalde de Siero avanza que el informe para la declaración de Costco como PIER está "próximo a finalizar"

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, se ha mostrado optimista este lunes, tras mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre la posibilidad de que Costco sea declarado como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), actualmente en fase de evaluación por Sekuens. García ha avanzaod que "están próximos a finalizar el informe" y confía en que "sea favorable".

En el encuentro, según ha señalado, han repasado los principales asuntos pendientes del municipio, con Costco como uno de los temas centrales del encuentro. "Fundamentalmente hemos hablado de tres cuestiones: Costco, la comercialización del polígono de Bobes y la Agencia del Agua en el polígono del Águila del Nora", ha explicado al término del encuentro.

El regidor ha destacado que espera "buenas noticias en próximas fechas", en el marco de la negociación presupuestaria actualmente en marcha. En relación con Costco, ha apuntado que el documento probablemente no estará listo antes de final de año debido a que "diciembre es un mes un poco complicado". "A ver si después de las Navidades podemos tener ya el informe de Sekuens, y confío en que sea favorable", ha dicho a los medios de comunicación.

Sobre la valoración del presidente, ha señalado que este se remite a la finalización del informe. "Dice que tiene que esperar a que esté el informe. Yo confío en que salga y que sea favorable. Confiamos en que así será", ha añadido.