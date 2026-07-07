El alcalde de Siero da por ganada la "guerra" contra la Policía Local y nombra a Iván Fernández nuevo comisario

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala Patricia Antuña, presentan al nuevo comisario de la Policía Local de Siero, Iván Fernández. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Comercio y Hostelería, Patricia Antuña, han presentado este martes al nuevo comisario de la Policía Local de Siero, Iván Fernández Fernández.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el alcalde ha destacado la confianza depositada en el nuevo comisario para liderar una nueva etapa en el cuerpo. "Con la incorporación de Iván queremos dar un punto de inflexión a este proceso de renovación. Tiene por delante la tarea de crear un nuevo servicio que esté a disposición de los ciudadanos, para servir a los vecinos y vecinas de Siero, y viene con muchas ganas y mucha ilusión. Tiene toda la confianza del equipo de gobierno y libertad para recomponer el cuerpo", ha asegurado.

El regidor ha indicado que el nombramiento "abre una nueva etapa" en las relaciones con el cuerpo. "Doy por concluida la guerra con la Policía Local de Siero y con el SIPLA porque la hemos ganado claramente", ha dicho. Ahora, ha indicado, se abre un nuevo periodo con una "policía joven, moderna, cercana y al servicio de los vecinos y vecinas de Siero".

Sobre la elección de Fernández Fernández, García ha defendido que fue el candidato con mejor perfil para el puesto. "Es un buen profesional y hemos intentado escoger al mejor. Ni nos conocíamos anteriormente ni nada de nada. Se presentó al concurso y, entre los candidatos que optaron al puesto, era el que tenía el mejor currículum, con diferencia. Lo que pido ahora a los portavoces de la oposición es que dejen trabajar al comisario, que le dejen hacer y que apoyen al cuerpo para que dé un buen servicio a los ciudadanos", ha afirmado.