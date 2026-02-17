El alcalde de Siero defiende que los expedientes de proyectos se voten según informes y no por preferencias personales

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García. - AYTO. SIERO - Archivo

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha opinado este martes que los miembros del Consejo de Gobierno deben votar los expedientes de un proyecto --en relación a la declaración de Costco como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER)-- en función de los informes técnicos y no en función de "gustos".

"Un miembro de un Consejo de Gobierno, si los informes son favorables, debería votar no porque cumpla o no cumpla, no porque le guste o no le guste", ha dicho, tras conocer el voto en contra del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, al acuerdo del Gobierno asturiano y declarar que ve "vulnerable" el expediente aprobado para la implantación de Costco en Siero.

García, en declaraciones remitidas a los medios, ha dicho que "el hecho de que cualquier acuerdo adoptado diariamente en una administración o en un gobierno pueda ser vulnerable por la denuncia de alguien que considere que no está bien, es muy grave. Si va con los informes favorables de los técnicos, que son funcionarios, que tramitan los expedientes, nuestra obligación es de votar a favor".