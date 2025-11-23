El alcalde de Villaviciosa afirma que las obras de la AS-330 "disgustarán al PP" y llegan tras "muchas manipulaciones"

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha destacado este domingo la importancia de la adjudicación de las obras de mejora de la carretera AS-330, conocida como carretera de Miravalles, recordando que la mejora de esta vía ha sido una demanda histórica de vecinos y del propio Ayuntamiento. "Esta buena noticia para Villaviciosa y para los vecinos, disgustará a la oposición del PP, y se produce después de muchas manipulaciones y mentiras", ha afirmado.

Vega ha agradecido al Gobierno del Principado que haya cumplido el compromiso con este proyecto, "con una inversión tan importante y necesaria, por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años". "Al contrario que hicieron otros, que gobernaron toda la vida aquí, y no se acordaron de esta carretera y otras, hasta que los mandamos a la oposición", ha añadido el regidor, que también ha agradecido el apoyo de "todos los delegados territoriales y vecinos de las parroquias de la zona, que de buen fe se preocuparon y reclamaron esta obra".

En una nota de prensa, Vega recuerda que, como ya dijo en el Pleno, "un concejal del PP, que decía actuar entonces como 'líder vecinal', anunció que tenía del compromiso de Felgueres de que si ganaban las elecciones arreglarían la carretera. Y resulta que lo que hizo a continuación el PP fue votar en la Junta General dos veces en contra del presupuesto que ahora permitirá arreglarla".

Por último, el primer edil resalta que "la realidad es que el PP de Villaviciosa ha votado en contra de todas las mejoras que hemos hecho en estos años en estas parroquias: las mejoras en las escuelas, el puente de Bayones, los arreglos en caminos, y ahora esta carretera. Creo que les debería hacer reflexionar, y explicar que hayan sacado los peores resultados electorales de la historia, también en esta zona".