El Alcalde visita en Madrid un centro de escalada similar al que existirá en Lugones

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, visitó este sábado el centro de escalada Sputnik Las Rozas (Madrid), acompañado por Fernando Hernández, CEO de Sputnik, y Dani Castillo, director general de la compañía. Según ha informado el Ayuntamiento de Siero, la visita ha permitido conocer de primera mano el funcionamiento de un centro que combina boulder, vías de altura y velocidad, y que servirá como modelo para la instalación que abrirá en Lugones previsiblemente después del próximo verano.

García destacó que el nuevo centro de Lugones "será prácticamente igual en cuanto a disciplinas y ambientes de escalada, con un aforo de entre 500 y 600 personas", e indicó que la instalación ofrecerá una alternativa de ocio y deporte para la juventud y las familias, complementaria a otras iniciativas del concejo.

El centro ocupará una parcela municipal de 3.200 metros cuadrados cedida bajo la fórmula de derecho de superficie por 30 años, con una inversión prevista de más de 4 millones de euros y la creación de unos 30 puestos de trabajo iniciales.

Contará con boulder, vías de altura y velocidad, muro exterior, gimnasio, zonas de entrenamiento y espacio de restauración. Las obras ya han comenzado y se prevé su apertura tras el verano de 2026, acompañada de una prueba deportiva de alto nivel.

Durante el recorrido estuvieron presentes los deportistas Iziar Martínez, subcampeona de Europa en dificultad, y Miguel Gómez Barrios, especialista en escalada de velocidad con participación en competiciones internacionales.

El alcalde valoró el proyecto como "un impulso importante para Siero y Lugones, ya que atraerá actividad y visibilidad al municipio, ofrecerá nuevas alternativas de ocio saludable para la juventud y las familias, reforzará la oferta deportiva local y generará empleo con buenas condiciones. Además, situará a la escalada como una referencia en Asturias".