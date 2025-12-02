La alcaldesa de Avilés ve el presupuesto del Principado "en sintonía" con los objetivos de su Gobierno municipal

Archivo - La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha afirmado que el presupuesto del Principado de Asturias "cumple con todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestras prioridades, también con nuestras preocupaciones".

Eb su opinión, se trata de un presupuesto "en sintonía" con los objetivos del Gobierno del Ayuntamiento de Avilés. "Se ocupa de vivienda, se ocupa de formación y de equipamientos para la formación profesional y la artística", ha explicado.

"Se ocupa también de la mejora del centro de salud de La Luz, que nos importa muchísimo y, por supuesto, de todo lo que es ya una imagen de marca en Avilés, que es todo lo que tiene que ver con la innovación industrial y con la innovación como palanca de futuro de nuestra ciudad, de nuestro municipio y, por lo tanto, también incluye el equipamiento de la Manzana del Talento", ha añadido.

Monteserín ha comentado que el presupuesto del Principado "es un presupuesto, como ayer decía Manuel Campa, en sintonía con el Ayuntamiento de Avilés y en convergencia con objetivos comunes de mejoras para la ciudad y, sobre todo, para nuestros ciudadanos y ciudadanas".