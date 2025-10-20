Alcaldía reserva 1,4 millones en 2026 para la anualidad de la demolición del viaducto de Carlos Marx

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, junto al director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, durante la rueda de prensa de presentación de presupuestos 2026. - EUROPA PRESS

Se reservan 1300.000 euros para la certificación final de obras de proyectos PRTR

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha presentado este lunes el presupuesto de su área para 2026 que, según él, como novedad incorpora la anualidad del convenio con Adif y Principado de Asturias para la demolición del viaducto de Carlos Marx y el nuevo colector, por importe de 1,4 millones de euros.

Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha apuntado que se incluye en el presupuesto de Alcaldía porque corresponde a esta la coordinación de todas las áreas afectadas.

En cuanto al resto de partidas, el convenio con la Fundación Mar de Niebla asciende a 224.600 euros, mientras que el programa de Órgano de Gobierno, que incluye las asignaciones a los grupos de la Corporación, entre otras cosas, será de 2.137.400 euros. Dentro de este programa figura la partida de Publicidad y Propaganda, que sube a 490.500 euros, un 3,2 por ciento de subida más.

Referente a los proyectos e internalización, se prevén algunas asistencias técnicas vinculadas a la finalización en 2026 de proyectos PRTR que concluirán en 2026, por importe de 1300.000 euros. Entre estos proyectos están Gijón Ecoresiliente y Piles Natural, Campa Torres, barrios degradados o colegios.

Dentro de este apartado hay un aumento referido a la cuota de la Red de Ciudades de la Agenda 2030, por importe de 3.000 euros. Asimismo, se incorporan 45.000 euros para la Fiscalía externa que se realiza de manera bienal.

Preguntado por el proyecto de Cimadevilla que no logró financiación europea, ha explicado que cada área implicada en él incluye su parte en su presupuesto-