Alemania confía a GDELS el nuevo vehículo de reconocimiento de su ejército basado en el Piranha 6x6

OVIEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Federal de Equipamiento, Tecnología de la Información y Apoyo en Servicio del Ejército alemán (Bundeswehr) ha confiado a General Dynamics European Land Systems (GDELS) el vehículo de reconocimiento de próxima generación para el Cuerpo de Reconocimiento del Ejército Alemán, que será introducido en las tropas bajo el nombre de 'LUCHS 2'.

El contrato de adquisición del nuevo LUCH 2, basado en la variante más moderna del vehículo con ruedas Piranha 6x6, con capacidad anfibia, tiene un valor de aproximadamente 3.000 millones de euros. Además, el contrato incluye equipos de entrenamiento y simuladores, así como servicios de apoyo logístico.

Este vehículo, de tecnología cien por cien europea, que reemplazará al vehículo ligero de reconocimiento 4x4 Fennek, contará con una elevada especialización que establecerá nuevos estándares en términos de autonomía y firma acústica y térmica, asimismo, contará con tecnología de sensores de reconocimiento en red de última generación, una movilidad superior y gran capacidad de respuesta.

Con este encargo, GDELS, cuya sede central operativa está en Madrid, consolida su papel esencial para dotar de nuevas capacidades inmediatas a los ejércitos europeos y del entorno OTAN para hacer frente a los objetivos del Plan REARM-UE y los compromisos de gasto pactados en la OTAN.

El presidente de GDELS, Antonio Bueno, considera que "con la decisión de Alemania de seleccionar nuestro Piranha 8x8 para el proyecto TaWAN, y ahora el Piranha 6x6 para el programa del vehículo de reconocimiento de nueva generación, las Fuerzas Armadas alemanas han demostrado su confianza en GDELS como socio fiable y probado y en nuestra capacidad para realizar una contribución significativa. Esta elección por parte de las Fuerzas Armadas de Alemania nos consolida como uno de los principales proveedores de sistemas terrestres en Europa", señala.

Esta adjudicación se produce tras un proceso de adquisición altamente competitivo y tecnológicamente muy exigente. "Es un honor y una gran responsabilidad haber sido seleccionados como contratista principal para el desarrollo y la entrega del nuevo vehículo de reconocimiento destinado a la Fuerza de Reconocimiento del Ejército alemán. Nuestro objetivo ahora es cumplir con el contrato y entregar el nuevo vehículo en colaboración con nuestros socios, respetando los plazos y los costes establecidos", explica el vicepresidente de Ventas de GDELS y director general de GDELS Deutschland, Thomas Kauffmann.

CORREDOR INDUSTRIAL EUROPEO DEL SECTOR DE LA DEFENSA

La compañía europea de sistemas de defensa GDELS tiene su sede central operativa en Madrid, desde donde se gestiona y administra las compañías del grupo en España (Santa Bárbara Sistemas), Suiza (Mowag), Austria (Setyr), Alemania (GDELS-Deustchland), Rumanía (GDELS-RO), Dinamarca y República Checa.

Estas siete compañías, que incluyen 15 centros productivos en Europa, constituyen un auténtico corredor industrial europeo al servicio de la defensa europea que dispone de capacidades inmediatas y que emplea a más de 3.000 personas, 1.100 de ellas en los dos centros productivos españoles de Santa Bárbara Sistemas en Trubia y Alcalá de Guadaíra.