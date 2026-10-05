Alfredo Canteli pide el voto "en conciencia" para el PP tras el anuncio de las elecciones generales

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en San Mateo junto a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha apelado este lunes al voto "en conciencia" para lograr que el Partido Popular gane las elecciones generales del 29 de noviembre, anunciadas por el presidente Pedro Sánchez en una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor ovetense ha asegurado que esta convocatoria electoral era "esperada y deseada" y ha pedido a los ciudadanos que "aprovechen la oportunidad" para cambiar el rumbo del país, que "no está en el mejor momento".

Para ello, ha dicho, "hay un PP muy fuerte, con ganas de trabajar por España". "Seguro que votará la gente en conciencia para cambiar realmente esta dirección que llevamos, que no es la mejor", ha dicho.