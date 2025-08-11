Algo más de 200 personas recibieron atención sanitaria en el Xiringüelu

Archivo - Prau Salcéu en una de las ediciones del Xiringüelu en Pravia. - XIRINGÜELU - Archivo

Según los datos aportados por Transinsa a última hora de la nochede ayer, durante la romería del Xiringüelu en Pravia se registraron 219 atenciones sanitarias, a falta del cierre definitivo.

Según las mismas fuentes la mayor parte de ellas leves o muy leves debido a cortes, contusiones, golpes de calor, picaduras de insectos e intoxicaciones etílicas. En 2024 se registraron 250 atenciones.

Según los primeros datos de la Comandancia de la Guardia Civil, se estima que hubo una concurrencia de unas 40.000 personas, entre la zona de las Peñas y la XirinZone.