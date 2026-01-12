Álister Iglesias, nuevo jefe de Protección Civil

Archivo - Protección Civil de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha promocionado a Álister Iglesias como jefe de Protección Civil, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Desde el Gobierno local apuntan que la decisión llega una vez culminado el proceso de formación desarrollado por Luis Moreno y que ha permitido modernizar y profesionalizar el cuerpo, así como dotarlo de mayor coordinación.

"Protección Civil es ahora un cuerpo mucho más preparado y que ofrece un mejor servicio a la ciudadanía", ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Nuria Bravo. "Más que un cambio de jefatura es una continuación lógica", ha destacado.

Álister Iglesias (Gijón, 2003), que venía ejerciendo como subjefe de Luis Moreno, ha estudiado en la Escuela Nacional de Protección Civil y conoce al detalle los protocolos internacionales y nacionales ante siniestros y catástrofes naturales además de la atención médica pre-hospitalaria, cuenta con formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Desfibrilador Externo Automático (DEA), en intervención ante situaciones de emergencia, en respuesta ante vertidos de hidrocarburos en zonas costeras, entre otros ámbitos.