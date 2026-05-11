El alquiler sube un 28,28% en Asturias en un año, el mayor repunte del país, según pisos.com

Calles en Sama, Langreo. Vivienda, pisos, edificios. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en Asturias se ha situado en abril de 2026 en 9,97 euros por metro cuadrado, según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com, lo que supone un incremento del 0,42% respecto a marzo, la tercera subida más moderada del país.

En términos interanuales, el alquiler en el Principado ha registrado un aumento del 28,28%, el mayor repunte de España en ese periodo. A nivel nacional, el precio medio se situó en 14,64 euros por metro cuadrado, con una subida del 11,33% en comparación con abril de 2025.

Según el informe, Oviedo ha registrado en abril un precio medio de 10,19 euros por metro cuadrado, con un incremento mensual del 0,05%, el segundo más bajo del país. En términos interanuales, la capital asturiana experimentó un descenso del 3,93%.