Alumnos del colegio Baudilio Arce y del Buenavista I entregan un cheque de 9.200 euros para Save the Children

Publicado 02/03/2018 10:55:17 CET

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del CEIP Baudilio Arce y del CEIP Buenavista I, en Oviedo, entregarán este viernes un cheque simbólico por valor de 9.200 euros a Save the Children. Esta cantidad ha sido recaudada en su primera edición de la carrera `Kilómetros de Solidaridad', en la que participaron los dos centros escolares de forma conjunta. El importe de la recaudación irá destinado a combatir la desnutrición en los menores de 5 años en Sudán del Sur.

El acto tendrá lugar en el centro escolar Buenavista I en la calle Álvaro Flórez Estrada, y a la entrega acudirán Juan Guilló y Nieves García, representantes de Programas de Centros Escolares de Save the Children. Durante el acto la organización entregará a ambos colegios una placa de reconocimiento como "Centro Solidario de Save the Children" por su labor solidaria, según informa Save the Children en nota de prensa.

La carrera `Kilómetros de Solidaridad' es un proyecto educativo, deportivo y de trabajo de educación en valores que acerca a los alumnos la situación de vulnerabilidad de los niños y niñas en países empobrecidos del continente africano, con el objeto de obtener fondos para los proyectos de supervivencia infantil de Save the Children y conocer los derechos de la infancia.

Todos los alumnos de los dos centros escolares han participado con gran ilusión en esta actividad deportiva en la que con su esfuerzo ayudan a mejorar el futuro de otros niños.