Alumnos del Colegio Los Robles compiten en la XV edición de Young Business Talents

Archivo - Imagen de la XIV Final Young Business Talents - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 jóvenes preuniversitarios del Colegio Los Robles (Pruvia) participan en la XV edición de Young Business Talents, la mayor competición nacional de simulación empresarial para estudiantes de 15 a 21 años. Los estudiantes compiten frente a 11.187 jóvenes de 406 centros educativos de toda España.

El objetivo es demostrar su talento empresarial y habilidades directivas para lograr el título de mejor empresario virtual de España y clasificarse para la final nacional, que se celebrará en abril en Madrid. Las comunidades con mayor participación son Andalucía (2.101 estudiantes), Galicia (1.695), Cataluña (1.457), Madrid (1.087) y Castilla y León (893).

Durante los próximos meses, los equipos deberán dirigir una empresa virtual del sector alimentario, especializada en productos lácteos. A través de un simulador avanzado, tomarán decisiones estratégicas en marketing, operaciones, producción, comercial, recursos humanos y finanzas con el fin de obtener el máximo beneficio económico.

El programa reproduce de forma realista las dinámicas del mercado y permite a los participantes aprender a analizar, planificar, ejecutar y controlar, del mismo modo que en una empresa real. "El programa permite a los jóvenes vivir por primera vez cómo se gestiona una empresa real", señala el director de Young Business Talents, Nuño Nogués, quien destaca que la iniciativa desarrolla competencias clave como toma de decisiones, trabajo en equipo, responsabilidad y visión estratégica.

Los estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y grados medio y superior avanzarán por diferentes fases online desde sus centros, con apoyo del profesorado. Los simuladores, desarrollados por Praxis MMT y valorados en más de 3.000 euros, han sido cedidos gratuitamente a los centros participantes.

Los 75 equipos que obtengan mayores beneficios accederán a la final presencial en Madrid, donde competirán por más de 10.000 euros en premios para alumnos y docentes, además de diplomas acreditativos. En la última edición, el triunfo fue para tres estudiantes del IES Arca Real de Valladolid.