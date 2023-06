Los alumnos reiteran sus protestas por el examen de Química de la EBAU y se organizan para reclamar ante la Universidad

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos que este jueves se enfrentaron al examen de Química de la EBAU siguen mostrando su malestar, máxime después de que el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde asegurase que no hay razones para revisar de manera general el mismo. Hoy, un día después del examen, son muchos los alumnos que se han organizado para estudiar las posibles reclamaciones ante la Universidad.

Los estudiantes son conscientes de que las preguntas puede que se ajusten al temario, pero insisten en que "fue una examen totalmente diferente a los modelos de años anteriores", que son los que los suelen tomar de base para preparar las pruebas.

"Cuando me dieron el examen pensé incluso que me habían dado uno de otra materia porque no tenía absolutamente nada que ver con todos los que había preparado. Había hecho todos los exámenes de esa materia de los últimos 10 años y en ninguno bajaba del 9,5 y el de ayer no tenía nada que ver, ni siquiera usaba la misma nomenclatura", explica una alumna de Gijón que cuenta con matrícula de honor y que ve ahora peligrar su ingreso en la carrera que tenía prevista por culpa de este examen.

Los estudiantes aseguran que fueron varios los alumnos que incluso se echaron a llorar durante la prueba al ver que para nada se ajustaba a las que habían preparado durante el curso.

También los profesores se han visto sorprendidos por este examen que afecta a los alumnos que optan por las carreras de la rama biosanitaria. Ellos, al igual que los estudiantes están valorando las posibles acciones a tomar, toda vez que la impugnación de la prueba no parece posible.

"Hemos creado un grupo de WhatsApp en el que somos más de 500 estudiantes para comentar entre todos qué podemos hacer", indica una estudiante afectada.

EL RECTOR

Por su parte el rector, Ignacio Villaverde, ha asegurado que "es ya una clásico de la EBAU" que todos los años tiene más dificultad. Ha insistido en que no hay ninguna razón objetiva que justifique una revisión del examen.

"No hay razones para revisarlo. Estaba dentro del temario y además se podían elegir 5 de 10 cuestiones planteadas", ha indicado el rector.

Estas declaraciones del rector han sido consideradas por algunos padres como "irresponsables" y las han tachado de "incendiarias". "Parece que la Universidad quiere expulsar a los propios alumnos asturianos y que vengan los de otras comunidades que han pasado pruebas con menor dificultad.