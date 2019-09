Álvarez apuesta por "dejar de lado" diferencias con la oposición y aprobar en primer lugar la Ley de Garantías

Publicado 27/09/2019 16:40:05 CET

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, se ha mostrado este viernes dispuesta a "dejar de lado" los puntos "que más diferencien" a Ejecutivo y oposición para sacar adelante los proyectos legislativos comprometidos a lo largo de la legislatura. El primero de ellos, ha dicho, será la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, para después "avanzar en el resto de compromisos".

La titular de Derechos Sociales ha sido la encargada de concluir la comisión parlamentaria del ramo, en la que distintos grupos de la oposición han coincidido en tender la mano para mejorar la atención a las personas que requieren de los servicios de esta Consejería.

Así, el diputado de Foro Asturias Pedro Leal se ha comprometido a "no mirar hacia atrás" y a "sacar adelante" la Ley de Garantías para que sea una realidad tras no haber podido aprobarla en la anterior Legislatura. Ha mostrado, no obstante, su preocupación por la lista de espera en las ayudas a la dependencia, y ha pedido medidas específicas para enfermos de alzheimer.

El parlamentario de IU Ovidio Zapico ha aconsejado a Melania Álvarez que sepa "a quién tiene a cada lado" en la Cámara, ya que "ha quedado claro que hay un eje que divide las posiciones", entre quienes creen que se trata de una inversión social y quien lo considera gasto. "Tiene que buscar complicidades", le ha dicho, para "desatascar el remanente legislativo de la anterior legislatura".

Desde Podemos Asturies el diputado Rafael Palacios ha puesto sobre la mesa los "graves problemas" de los que adolece el sistema de derechos sociales, unas deficiencias que "lastran" la eficacia del mismo aún con sus "virtudes". "Negarlo sería absurdo", ha añadido, para después llamar a "centrar esfuerzos" y mejorarlo.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha instado a la consejera a reformar el sistema, sin que ello implique "tirar abajo" todo el capital que se ha ido acumulando en materia de servicios sociales. Ofreciendo la colaboración de Ciudadanos, ha señalado que el Gobierno "tiene que dar un paso adelante y reformarlo para garantizar su sostenibilidad".

Por su parte, la diputada 'popular' Reyes Fernández Hurlé ha asegurado que su partido tenderá "siempre" la mano para cuestiones "de alta envergadura", ya que los éxitos de esta consejería "serán los de todos los asturianos". Ofrece así "relación y diálogo real", sin dejar de estar por ello "vigilantes y críticos". En este punto, ha señalado que es necesaria una buena política económica para tener una buena política social. "Subir impuestos no es el mejor camino", ha apostillado.

Especialmente crítica se ha mostrado la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien ha afeado al resto de formaciones que hayan caído "en la falacia del eufemismo de llamar inversión social al gasto social". Ha pedido valentía y ha señalado que "la mejor Administración no es la que más dinero reparte, sino la que mejor controla el gasto para garantizar su uso solo para el que más lo necesita".

Por último, la diputada del PSOE Ana Isabel González ha llamado al "compromiso" y el "entendimiento" entre todos los grupos de la Junta General del Principado de Asturias para lograr los objetivos de esta consejería.