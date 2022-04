Álvarez (UGT) llama a "consolidar" este 1M las "conquistas conseguidas" por los sindicatos en los últimos meses

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado este viernes en Oviedo a la clase trabajadora a salir a la calle el 1 de mayo para "consolidar" las "conquistas conseguidas" por las organizaciones sindicales en los últimos meses.

En declaraciones a los medios minutos antes de la entrega de premios Primero de Mayo de UGT Asturias, el líder sindical ha indicado que esta jornada del trabajo "viene muy cargada de reivindicaciones conseguidas".

"Este primero de mayo es sin ningún lugar a dudas en el que vamos con más conquistas conseguidas por las organizaciones sindicales", ha señalado, para recordar "leyes pioneras" como la de riders o la del teletrabajo, "que casi no hay ningún país del mundo que las tenga y que están mirando desde Europa para aplicarlas en el ámbito de la Unión".

Por otro lado, también ha enumerado la herramienta de los Ertes, los dos acuerdos de las pensiones o la reforma laboral, "que es un antes y un después" gracias a unos datos hasta el mes de marzo "extremadamente positivos" al aumentar los contratos indefinidos y que, según ha explicado, suponen un "cambio cultural" en el país.

Por todo ello, ha llamado a los trabajadores a manifestarse el 1 de mayo para "consolidar" estas medidas ya que "hay voces que se están levantando contra las reformas". "La de pensiones casi no hay visto la luz y ya hay quien la cuestiona", ha recordado, para indicar que "lo mejor para consolidarlo es llenar las calles".

"Las mejores no han caído del cielo y si no se lucha cada día va a ser muy difícil que en un futuro no se cuestionen", ha afirmado, para añadir que "queda mucho por hacer" y "que esto no ha hecho más que empezar".

Así, ha puesto de ejemplo que hay que elevar el coste de los despidos o que los despidos colectivos no puedan ser "unilaterales" para "impedir cometer abusos", además de poner el foco en la salud laboral, ya que "las enfermedades profesionales casi nunca se previenen".

Y es que la salud mental es otro de los asuntos pendientes ya "que en una buena parte nace en los centros de trabajo", además de la lucha por la igualdad "que es una batalla permanente". Para finalizar, ha reclamado que en el decreto contra la crisis generado por la invasión de Ucrania haya más medidas económicas. "No hablo de rebajar impuestos, hablo de medidas para ayudar más a las familias", ha sentenciado.