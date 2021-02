Álvarez (UGT): "Esta pandemia ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad necesita cambios en profundidad"

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este domingo que la pandemia del coronavirus "ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad necesita cambios en profundidad".

En el homenaje al fundador del sindicato, Manuel Llaneza, en Mieres, Álvarez ha señalado que UGT "no va a olvidar" los días del inicio de la pandemia cuando "no había mascarillas, geles ni respiradores". Esto, ha dicho, "no pasó porque sí", sino porque "Se está construyendo un mundo sin tener en cuenta a los ciudadanos".

Ante la tumba del líder sindical, ha pedido a sus compañeros de sindicato que "sean conscientes" de que, "o se cambia la manera con que se construye el mundo, o no se podrá tener un futuro en el que garantizar la seguridad personal ni colectiva".

A la pandemia del coronavirus ha sumado Álvarez la del hambre, la falta de vivienda y la pobreza. "Hemos hecho mucho", ha dicho, aunque todas las medidas y ayudas impulsadas desde el Gobierno central han sido "insuficientes". UGT, ha agregado, "no va a parar hasta lograr de verdad que nadie se quede atrás".

En este sentido ha pedido al Ejecutivo que explique cómo se van a repartir los anunciados 11.000 millones en ayudas. Su sindicato defiende que el reparto "llegue de verdad" a los autónomos que lo necesitan.

Álvarez se ha referido también a la situación de la industria en Asturias, y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que sea "consciente" de que es necesario "recuperar" la industria, y que en aquellos lugares en los que se están produciendo cierres de térmicas, estos vayan acompañados de alternativas.

Por otro lado ha defendido la celebración del 8M "en cada rincón", para visibilizar, "no masivamente en las calles porque no se puede", la "discriminación que padecen las mujeres" en España, algo que se ha visto incrementado, a su juicio, en estos últimos tiempos.