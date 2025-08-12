Álvarez (UGT) tilda de "vergüenza" el rechazo de PP y Vox al reparto de menores migrantes

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, junto al secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha arremetido este martes en Gijón contra las políticas en materia migratoria de PP y Vox y ha considerado "una vergüenza y una indignidad" que España no pueda acoger a cinco o seis mil jóvenes, niños en muchos casos, que han llegado en pateras, que están hacinados en centros en Canarias.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa, en el stand de UGT en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"El país lo puede hacer perfectamente, no es ningún drama", ha defendido, al tiempo que ha criticado a quienes tratan de generar una expectativa negativa contra la gente que viene de fuera, que viene al país, arriesgando muchos de ellos la vida, "por pura necesidad, porque no tienen donde vivir", ha recalcado, antes de agregar que los españoles en algún momento lo han hecho también.

Sobre esto último, ha apelado a las emigraciones de españoles a América "en aquellos barcos que no eran como las pateras en las que vienen ellos, pero también tenían sus dificultades".

Es por ello, ha insistido en que le parece una "verdadera vergüenza" que hagan estas políticas Vox y PP "de la manera que las está haciendo", ya que, a su parecer, "en el fondo, con otras palabras, el resultado es el mismo", con referencia a intentar "penalizar y poner a mal" a las personas inmigrantes con los españoles.

Unido a ello, ha augurado que en los próximos años, desde la Confederación Europea de Sindicatos, se vaya a poner en marcha una propuesta, hecha hace tiempo, para visibilizar qué pasaría un día sin migrantes en la Unión Europea.

Álvarez, a este respecto, ha llamado la atención sobre cuántas cosas en el día a día las hacen esas personas y cuántas cosas se delegan en ellas. Como ejemplo, ha citado la atención a los mayores, a los niños, la investigación y el desarrollo o los servicios sanitarios "en muchísimos casos", ha apuntado.

"Sinceramente es un despropósito, es una vergüenza lo que está ocurriendo con seres humanos que llegan y que solo quieren encontrar trabajo y poder vivir unas condiciones de dignidad", se ha quejado.

Relacionado con ello, ha recriminado a la ultraderecha su intento de dividir a los españoles, con relación a lo ocurrido en Murcia, tanto en Torre-Pacheco como en Jumilla.

Para el dirigente sindical, el único interés es "avivar un debate que está en la mente de los intolerantes, que está en la mente de los que no quieren una convivencia en paz, en armonía, en un país, por otra parte, que siempre ha sido multicultural, un país que siempre ha sido una tierra de acogida para la gente que venía aquí y para nosotros cuando hemos tenido que ir fuera", ha remarcado.

En esta misma línea, ha visto preciso acabar con esa situación que da lugar a conflictos de forma "absolutamente artificial". A mayores, ha opinado que le parece también "un acto de cinismo insoportable", decir que se respeta la libertad religiosa y no poner medios para que la gente pueda ejercer ese derecho en unas mínimas condiciones.

Según Álvarez, esto es un poco lo que ocurre en muchos centros donde hay muchas personas de religiones que no es la usual y que, por tanto, necesitan espacios para poder celebrarlo.

Ha abogado, en este caso, por acabar con estas situaciones y ha recalcado que no se puede mirar para otro lado y no se puede decir que se cumple con la Constitución y, a la vez, en una resolución del Ayuntamiento, "poner todas las trabas y todos los elementos necesarios para no cumplir con la Constitución, justamente para que no se puedan celebrar actos religiosos o culturales que, como ellos dicen, no sean los tradicionales". "Tradicionales no se sabe muy bien de quién", ha matizado.

"GENOCIDIO" EN PALESTINA

En otro orden de temas, ha lamentado que es un verano marcado por el drama de lo que se está viviendo en Palestina. Álvarez ha aprovechado para mostrar todo el apoyo de UGT, y a la vez también su rabia, "por la situación de impotencia que se vive en Palestina". Ha exigido, ligado a ello, medidas concretas de los gobiernos, sobre todo de los de la Unión Europea, para que ayuden a acabar con una situación "de genocidio claro, absolutamente insoportable en el siglo XXI, a la luz de todo el mundo".