AMA Asturies denuncia dos nuevas vandalizaciones de la caseta de San Mateo donde se produjo la agresión

Caseta donde ha sucedido la agresión durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. - AMA

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

AMA Asturies ha denunciado dos nuevos episodios de vandalización de la caseta de San Mateo en la que se produjo la agresión la semana pasada, después de que la pancarta antirracista instalada en el recinto fuese arrancada en dos ocasiones durante la noche. Según ha explicado la organización, los voluntarios encontraron la pancarta en el suelo por primera vez sobre las 2.30 horas, tras cerrar la caseta, y volvieron a colocarla. Posteriormente comprobaron que había sido arrancada de nuevo.

La organización ha señalado que los hechos han sido denunciados ante la Policía para que se investigue la autoría y si existe alguna relación con los agresores detenidos por la anterior agresión. AMA Asturies también ha informado de otro incidente en una de las casetas de Porlier, donde un individuo lanzó un vaso al interior mientras gritaba "¿esto también es delito de odio?".

AMA Asturies considera que estos hechos pretenden "amedrentar" a quienes defienden los Derechos Humanos y ha anunciado que mantendrá la concentración convocada para este sábado a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. Tras la concentración está previsto un festival en la plaza de la Catedral, denominado 'Somos Más', con actuaciones de Dixebra, Marisa Valle Roso, Ambas y Ramses, además de otras actuaciones.

La organización también ha expresado su rechazo a las declaraciones realizadas por los abogados de los detenidos, a los que, según AMA Asturies, calificaron como jóvenes de "buenas familias", y ha cuestionado las palabras atribuidas al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en las que habría afirmado que los agresores "no son tan malas personas". En este sentido, AMA Asturies reclama que la investigación y el proceso judicial determinen las responsabilidades correspondientes y critica cualquier intento de "revictimización" de las personas agredidas.