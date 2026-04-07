Amazon afirma que su máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de los trabajadores de sus centros

Archivo - Centro Logístico de Amazon en Siero. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seguridad y el bienestar de los trabajadores de los centros de Amazon son la "máxima prioridad" para la compañía, según han señalado fuentes de la multinacional a Europa Press. Han salido así al paso del comunicado de CCOO en el centro logístico de Amazon en Bobes (Siero, Asturias), en el que el sindicato alertaba de represión laboral, con despidos y expedientes disciplinarios.

Sin embargo, desde Amazon afirman que sus instalaciones e infraestructuras están entre las más avanzadas del sector y han sido diseñadas para ofrecer "un entorno de trabajo seguro y cómodo, cumpliendo en todo momento con la normativa local aplicable".

Han añadido que a nivel global cuentan con más de 10.000 profesionales de seguridad y salud dedicados a ·proteger cada día a más de un millón de empleados, dedicando recursos a estudiar los procesos y tareas llevadas a cabo para asegurar que cumplimos con los estándares de seguridad laboral más altos·.

Explican que sus programas de rotación, sistemas de evaluación continua de procesos, así como la automatización, han conseguido unos resultados y mejoras extraordinarios a nivel de seguridad y salud, incluida la ergonomía en el trabajo, con una reducción clara de esfuerzo físico para la plantilla.

"Desde 2019, la compañía ha invertido más de 1.700 millones de euros en iniciativas de seguridad, incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías y programas orientados a la protección de las personas. Solo en 2025, se destinaron cientos de millones de euros adicionales a tecnologías, recursos, formación y programas que refuerzan de forma continua nuestros estándares de seguridad", han concluido.