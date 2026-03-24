Ambulancias sin acceso a Quintaniella (Oviedo) por el gálibo de un puente ferroviario

Puente de acceso a Quintaniella (Oviedo), por el que no pasan las ambulancias. - IU-CONVOCATORIA POR OVIEDO

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha alertado este martes de que las ambulancias y otros vehículos esenciales no pueden acceder hasta el núcleo de Quintaniella, en la parroquia rural de Tudela Agüeria, por una actuación en un puente ferroviario que redujo la altura del paso para vehículos.

Los concejales Cristina Pontón y Alejandro Suárez han realizado una visita a la zona y han constatado que los vecinos están "aislados", con un control de gálibo de dos metros y medio, que impide el acceso de ambulancias, camiones de basura y dotaciones de bomberos.

Los vecinos llevan con esta situación desde hace diez años, según han explicado los concejales en una nota de prensa en la que han anunciado que pedirán "de manera inmediata" informes de seguridad al servicio de Bomberos y a la Policía Local para determinar si la situación cumple con la legalidad vigente y si es compatible con unas condiciones "mínimas" de seguridad para los vecinos.

La imposibilidad de acceso de vehículos altos ha generado según IU "episodios de extrema gravedad", en los que "personas heridas o con problemas de salud han tenido que ser trasladadas a pie hasta un punto accesible para los servicios de emergencia".

La concejala Cristina Pontón ha calificado de "insostenible" la situación y ha reclamado soluciones "urgentes" para poner fin a este aislamiento. "Es una cuestión de seguridad básica y de dignidad", ha zanjado.