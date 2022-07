Amelia Valcárcel advierte de que la ley 'Trans' propicia "un nuevo machismo terrible"

GIJÓN/OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La filósofa Amelia Valcárcel ha advertido este miércoles de que la ley 'Trans' que el Gobierno de España ha remitido a las Cortes Generales propicia "un nuevo machismo terrible". A su juicio, el proyecto de Ley "está lleno" de "equívocos" y es "un pozo de malas sorpresas tan grande que haríamos todos muy bien en pensárnosla".

Momentos antes de participar en la inauguración de la XIX Escuela Feminista Rosario de Acuña de Gijón, Valcárcel se ha referido a las distintas leyes que preparan los gobiernos autonómicos y la ley estatal, celebrando que en Asturias "afortunadamente no existe semejante cosa". En lo que rodea a este tipo de leyes, ha explicado, existe un "gran problema de desinformación" en España.

En una sociedad en la que "la homosexualidad está aceptada", considera la ex profesora de la Universidad de Oviedo que, dentro del colectivo 'LGTBI', "la 'T' se está comiendo la 'L', la 'G' y todo lo que lleva alrededor". "No creo que eso sea lo que se pretende", ha dicho, advirtiendo de la posibilidad de que surja un nuevo tipo de machismo.

Valcárcel ha puesto el ejemplo de una niña que, si es "un poco discordante" de lo que "la sociedad quiere que sea o piensa que debe ser", se la puede "hormonar", "rajar" y "meter un bisturí". "¿Qué, eso no es una terapia de conversión?, es mucho peor", ha aseverado.

A ello la filósofa madrileña ha agregado que la ley 'Trans' es una "ley mordaza" porque prevé penas que no pone ningún juez, sino una autoridad administrativa. Cambia además la carga de la prueba. "Es un escenario malísimo al que tenemos que negarnos", ha insistido.

Valcárcel se ha referido también a la ley del 'solo sí es sí', asegurando que es una norma "innecesaria". Por otro lado, ha valorado positivamente la intención del Gobierno de abolir la prostitución, y ha señalado que se trata de afrontar "por primera vez" un problema que España "tiene ahí", al ser el segundo país en destino de trata de mujeres.

"Esas mujeres no son traficadas si no existe demanda", ha subrayado, remarcando que una sociedad abierta, en la que las mujeres "son libres", "comprar sexo para poder tener dominado y humillado a alguien, aunque solo sea un ratito, no es una cosa que un varón deba hacer". "La moral común exige q semejante tráfico sea interrumpido", ha aseverado.

LA ESCUELA FEMINISTA ROSARIO DE ACUÑA

Valcárcel se encuentra en Gijón con motivo de la celebración de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, que comienza este miércoles y durará hasta el viernes.

La edición de este año aborda la 'Agenda feminista del tiempo global', y cuenta con la presencia de la propia Valcárcel, Teresa San Segundo, Amelia Tiganus o Elena Valenciano entre otras. A lo largo de estas jornadas se abordarán los temas de la agenda feminista, la enumeración de nuevos y viejos cautiverios, la pornografía como escuela de violencia sexual, o la abolición de la prostitución.

A la inauguración de la misma ha asistido la alcaldesa de Gijón, Ana González, quien se ha referido a otro de los asuntos de actualidad, como es la decisión de la Corte Suprema de EEUU relativa al aborto.

"Estamos en tiempos necesarios de escuelas como estas", ha dicho, sobre todo por los "aires" que soplan con lo ocurrido en EEUU, donde se "están negando derechos de las mujeres" a su salud sexual y reproductiva. "Lo pasado en EEUU nos afecta a nosotros. No se puede hablar de igualdad y derechos si hay algún sitio donde nos los quitan", ha dicho.