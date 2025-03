La AMPA de La Florida (Oviedo) denuncia: los niños siguen sin patio por las obras inacabadas

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las familias de los alumnos de la Escuela Infantil de la Florida, a través del AMPA han denunciado este martes que los patios continúan cerrados por las obras que obligaron a la clausura del centro entre octubre y diciembre y que finalizaron el último mes de 2024.

En una nota de prensa, las familias han subrayado que los niños pasan "todo el día encerrados en sus aulas" desde que volvieron al centro a principios de diciembre. Entonces, el Ayuntamiento informó de que quedaban "pequeños remates" pendientes.

Varios meses después, han criticado que las obras no se han terminado y se aprecian "deficiencias a simple vista", con acabados "no aptos para un patio de juego de bebés". Además "hace semanas" que no se ve a personal de obras ni "avances" en las actuaciones. Tampoco desde el Ayuntamiento dan respuesta ni "potenciales fechas" sobre la finalización de la obra.

"La realidad es que los alumnos y alumnas de la Escuelina Infantil de La Florida llevan todo el curso sin que la actividad lectiva pueda transcurrir con normalidad debido a la obra y a la falta de planificación de ésta. Primero con la reubicación en otras escuelinas durante más de dos meses y todo lo que esto supone para bebés en pleno periodo de adaptación, y luego con el cierre sin fecha de apertura prevista de la zona de los patios", han criticado.

PETICIONES AL AYUNTAMIENTO

Ante esta situación, las familias han pedido que se aclare cuál es la fecha definitiva de final de obra y de entrega de la misma para que los alumnos podrán hacer uso habitual de todas las instalaciones.

Piden además que se solucionen "con premura" todas las deficiencias que están presentes en las nuevas instalaciones del patio y que "comprometen" la seguridad de los bebés.

Asimismo han reclamado una "comunicación fluida" con las familias durante todo el proceso y que el Ayuntamiento asegure que el resto del curso se desarrolle con normalidad.