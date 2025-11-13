Se amplía la búsqueda del hombre desaparecido en La Llaneza (Tineo) con un dron de visión nocturna

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y Bomberos de Asturias continúan con el dispositivo de rastreo iniciado hace dos días tras la denuncia de desaparición de un vecino de La Llaneza (Tineo), que finalizará esta jornada con la colaboración de un dron con cámara térmica.

Según informa el SEPA en una nota de prensa, durante el día de hoy se ha rastreado la zona comprendida entre La Llaneza y La Espina, sin que se hayan obtenido resultados. El operativo de este jueves contempla un barrido de casi un kilómetro y medio de terreno, en el que se empleará la visual térmica nocturna de uno de los drones de Bomberos de Asturias.

Para mañana, viernes, está prevista una reunión en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la Casa del Puerto, con la participación de efectivos de Bomberos de Asturias, el Jefe de Zona Suroccidental, personal de los parques de Tineo, Ibias y Cangas del Narcea, unidad canina y unidad de drones, así como la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, Guardia Civil, Agentes del Medio Natural y voluntarios de Agrupaciones Municipales de Protección Civil. En ese encuentro se sectorizará la zona para continuar con las tareas de rastreo.