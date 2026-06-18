Ampliado el plazo para proyectos subvencionados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Fernando Sánchez - Europa Press

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves la ampliación del plazo para que los municipios en zonas de transición justa puedan ejecutar sus proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales subvencionados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La primera convocatoria benefició a 107 proyectos con 89 millones de euros. Ante el gran volumen de peticiones, se lanzó una segunda convocatoria que adjudicó 25 millones de euros a otros 19 proyectos.

Los proyectos debían ejecutarse antes del próximo 30 de junio, pero la modificación publicada hoy amplía dos años este plazo, hasta el 30 de junio de 2028.

El Instituto para la Transición Justa estima que la medida beneficiará a unos 60 proyectos, con 70 millones de euros adjudicados.

Según explican desde el Miteco, si no se hubiera ampliado el plazo, los Ayuntamientos hubieran tenido que reintegrar los anticipos recibidos, dejando estos 60 proyectos a media obra.