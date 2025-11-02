La AMSO-PSOE solicita la declaración del Monte Naranco como Lugar de Memoria Democrática

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo ha presentado ante la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos la solicitud formal para que el Monte Naranco sea declarado Lugar de Memoria Democrática del Principado de Asturias, en reconocimiento a su valor histórico, simbólico y testimonial en el contexto de la Guerra Civil Española.

El documento presentado destaca que las estructuras militares del Monte Naranco - búnkeres, trincheras y nidos de ametralladoras- son vestigios significativos del conflicto, construidos principalmente por el bando republicano como parte de la línea defensiva que rodeaba la ciudad.

Los socialistas señalan que estos restos constituyen un testimonio tangible de la resistencia y los enfrentamientos que marcaron la historia reciente de Asturias.

La iniciativa se enmarca en el espíritu de las leyes de Memoria Democrática estatal (20/2022) y autonómica (1/2019), que atribuyen a los concejos la capacidad de promover la declaración de lugares vinculados a la represión, la resistencia y la recuperación de los valores democráticos.

La inclusión del Monte Naranco en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática permitiría, según la AMSO-PSOE, proteger y conservar los restos aún existentes; favorecer su estudio y documentación histórica y arqueológica; señalizar adecuadamente el lugar y crear un itinerario de memoria accesible; promover su uso pedagógico y cultural, integrándolo en las políticas públicas de memoria; y ofrecer un espacio de reflexión y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.