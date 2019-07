Ana Rivas dice que si Cuesta no pone en marcha el bonobús infantil es "simple y llanamente porque no quiere"

Publicado 19/07/2019 13:53:58 CET

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, ha asegurado que si el actual equipo de Gobierno no pone ya en marcha el bonobús que permitirá a los menores de entre 4 y 12 años viajar gratis es "simple y llanamente porque no quiere" ya que ha indicado que el mismo se puede poner en marcha con el actual convenio.

Rivas ha salido este viernes a responder al concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo y edil de Ciudadanos, Ignacio Cuesta que criticó la gestión del anterior Ejecutivo municipal para la puesta en marcha del bonobús que permitirá a los menores de entre 4 y 12 años viajar gratis, así como las nuevas rutas de TUA.

La edil del PSOE ha rechazado las críticas hacia la gestión en materia de transportes del teniente de alcalde y ha recordado que el pasado Gobierno municipal "se pasó cuatro años resolviendo las irregularidades que en materia de transporte había dejado el Ejecutivo del PP".

"Ahora Cuesta debería aclarar si defiende esa gestión de Gabino de Lorenzo", ha dicho Rivas que ha acusado al edil de Ciudadanos de no haberse parado a mirar ni a leer los convenios existentes, por eso ha rechazado que ahora llegue el nuevo ejecutivo a decir que han sido irresponsables por poner una fecha para ese bonobús infantil sin tener los deberes hechos. "El trabajo para la puesta en marcha estaba hecho, quedaba gestionarlo", ha insistido Rivas.

Rivas también considera una excusa por parte de Cuesta que hable ahora de la falta de personal, una cuestión que cuando el tripartido de PSOE, Somos e IU se alegaba era criticada por el resto. Además ha indicado que el bono está hecho con un sistema informatizado y automatizado por lo que tiene que intervenir personal.

"Hará lo que hacía Gabino de Lorenzo y tirará todas las propuestas de los demás y en meses las convertirá en suyas", ha dicho Rivas, que le ha pedido a Cuesta que lea el convenio. "Me sorprende que todo un ex decano del colegio de Abogados no sepa leer un convenio entre el Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento para comprobar que no es necesaria una adenda como dice", ha dicho la edil socialista.

Así, ha insistido en pedirle al concejal del ramo que se dejen de "fotitos y se ponga a trabajar de una vez sin buscar excusas, que se lea los documentos porque está bien claro que el bono se pueda sacar adelante con el actual acuerdo".

Respecto al cambio de líneas, Ana Rivas, ha manifestado que debería saber Cuesta que fue el PP quien llevó a cabo una modificación ilegal que el tripartito tuvo que arreglar y regularizar para poder sacar adelante su propuesta consensuada con todas las asociaciones de vecinos.

"Que me diga si ahora se ha encontrado con alguna irregularidad en el transporte", ha dicho la socialista que ha destacado que lo que falta por hacer es trabajo de la empresa TUA, por tanto es a la empresa a quién debe exigir ese trabajo que resta.

La socialista ha dejado claro que hay un contrato firmado en el que se recoge que la empresa tiene que comprar un autobús y dos furgonetas para resolver el transporte rural.

Y es que a juicio de Rivas, Ignacio Cuesta parece estar mucho más interesado en defender los intereses de las entidades privadas frente a los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos.